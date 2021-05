London: Keine Auskunft zu Impfstoffexporten

London. Großbritannien hat die Auskunft über die Exporte von Coronaimpfstoff in andere Länder verweigert, meldete dpa am Dienstag. In einer Antwort der konservativen Regierung von Premierminister Boris Johnson auf eine Anfrage der Agentur heißt es, die Daten über solche Ausfuhren lägen vor. Aus Rücksicht auf kommerzielle Interessen und Fragen der nationalen Sicherheit könne jedoch keine Auskunft erteilt werden. (dpa/jW)