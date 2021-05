Iran: Vorwürfe an US-Marine in Meerenge

Teheran. Der Iran hat der US-Marine nach einem Zwischenfall in der Straße von Hormus »unprofessionelles Verhalten« vorgeworfen. Dazu zählten der »Einsatz von Hubschraubern, das Abfeuern von Leuchtraketen und zielloses, unnötiges und provokantes Schießen«, hieß es in einer Erklärung des »Korps der iranischen Revolutionsgarden« am Dienstag. Deren Schiffe hätten sieben US-Schiffe »unter Einhaltung des zulässigen Abstandes« vor deren »gefährlichem und unprofessionellem Verhalten« gewarnt. Ein US-Kriegsschiff hatte in der Meerenge am Montag Dutzende Warnschüsse gegen Schnellboote der »Revolutionsgarden« abgefeuert. Die Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. (AFP/jW)