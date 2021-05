Kolumbien: Regierung gibt sich gesprächsbereit

Bogotá. Nach tagelanger Gewalt gegen Protestierende hat die kolumbianische Regierung Bereitschaft zu Gesprächen gezeigt. Von diesem Moment an ist die Regierung bereit, sich an einen Verhandlungstisch mit dem Streikkomitee zu setzen, um die Themen der Agenda voranzutreiben«, sagte der Friedensbeauftragte der Regierung, Miguel Ceballos, in einem Video, das Montag nacht online von der Zeitung El Tiempo verbreitet wurde. Ein erstes Treffen des rechten Staatschefs Iván Duque mit Vertretern des Streikkomitees am Montag hatte ergebnislos geendet. Für diesen Mittwoch sind weitere Proteste angekündigt. (dpa/jW)