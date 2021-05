China fordert Absage von UN-Treffen zu Uiguren

New York. China hat die USA, Deutschland und Großbritannien aufgerufen, eine geplante UN-Sitzung zur »Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang« abzusagen. »Diese Veranstaltung basiert auf reinen Lügen und politischen Vorurteilen«, kritisierte die chinesische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) in einer Erklärung. China warnte dabei erneut auch vor einer »Einmischung in innere Angelegenheiten« des Landes. Bei der Konferenz am Mittwoch sollen unter anderen die Botschafter der USA, Deutschlands und Großbritanniens bei der UNO sprechen. (AFP/jW)