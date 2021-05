+++ Unser Livestream ist beendet. Vielen Dank für Teilnahme und Unterstützung! +++

Rettung der Welt vor der Wirklichkeit: Die große Filmschau und Gala zu Ehren des Dichters Erich Fried ist zu Ende. Acht Stunden lang boten die Tageszeitung junge Welt und das Magazin für Gegenkultur, Melodie & Rhythmus, ein fulminantes Programm. Ein Höhepunkt gleich zu Beginn: Dank bisher unveröffentlichten Filmmaterials kam Fried selbst mit Reden und Gedicht-Vorträgen zu Wort. In der beeindruckenden Filmschau konnten außerdem der Dokumentarfilm »Die ganze Welt soll bleiben – Erich Fried. Ein Porträt« von Roland Steiner und der englische Film »Exiles« von Jill Evans gezeigt werden. Von der Chefredakteurin der Melodie & Rhythmus Susann Witt-Stahl geführte Gesprächsrunden ergänzten die Beiträge.

Emigration und Zweiter Weltkrieg, Antifaschismus, Einsatz für den Frieden und den Sozialismus, Israel, Palästina und vieles mehr. In mehreren Gesprächsrunden wurde besonders der politische Mensch Fried – zeitlebens ein scharfsinniger Gesellschaftskritiker – in allen Facetten dargestellt. Und trotzdem wurde nicht nur der interventionistische Intellektuelle erkennbar, sondern auch der Mensch. »Erich war menschensüchtig«, wurde in einer Diskussion konstatiert, und die Einblicke, die sein zugeschalteter Sohn Klaus Fried gab, konnten dies nur bestätigen. Fast noch prominenter war das Kulturprogramm der abendlichen Gala besetzt – unter anderem mit den Musikern Chris Jarrett, Barbara Thalheim und Konstantin Wecker sowie dem - Gedichte von Fried rezitierenden - Schauspieler Rolf Becker. Im Durchschnitt waren 600 Zuschauer zugeschaltet, insgesamt hat die Veranstaltung deutlich über tausend Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen. Ein ausführlicher Bericht der Veranstaltung wird ab Sonntag bereits auf der Website der jungen Welt verfügbar sein und in der Montagsausgabe auch in der gedruckten Ausgabe erscheinen. Wir danken allen Interessierten für die Teilnahme!

Veranstaltet von:

Melodie & Rhythmus, junge Welt

Unterstützt von:

Verlag Klaus Wagenbach, Internationale Erich Fried Gesellschaft

