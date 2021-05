»Identitäre« bleiben in Frankreich verboten

Paris. In Frankreich hat das oberste Verwaltungsgericht das Verbot der rassistischen Gruppierung »Génération Identi­taire« bestätigt. Die entsprechende Entscheidung der Regierung von Anfang März sei »verhältnismäßig«, befand der Staatsrat am Montag in Paris. Die Gruppe habe »über mehrere Jahre hinweg Ideen propagiert, die tendenziell Diskriminierung, Hass oder Gewalt gegenüber Ausländern und der muslimischen Religion rechtfertigen oder fördern«. (AFP/jW)