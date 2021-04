Moldaus Präsidentin setzt Neuwahlen an

Roveliu Buga/AP/dpa Maia Sandu bei der Präsidentschaftswahl am 15.11.2020 in Chisinau

Chisinau. In Moldau hat die neue Präsidentin Maia Sandu eine Auflösung des Parlaments verfügt und eine Neuwahl am 11. Juli angesetzt. Das teilte sie am Mittwoch mit, wie Medien in der Hauptstadt Chisinau meldeten. Zuvor waren in den vergangenen Monaten drei von ihr nominierte Kandidaten für das Amt des Regierungschef gescheitert. Ministerpräsident Ion Chicu war nach seiner Wahlniederlage am 15. November 2020 im Dezember zurückgetreten. Die Mehrheit im Parlament halten die Sozialisten von Expräsident Igor Dodon. Sie stehen Sandus Programm der »Reformen« und der »euroatlantischen Integration« im Wege. (dpa/jW)