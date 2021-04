Boris on Film

Köln. Was haben wir uns danach verzehrt: Die Karriere, das erste Leben, von Bum-Bum-Tennis-Boris wird von RTL verfilmt, einen Hauptdarsteller gibt es auch schon, der schon mal fleißig Tennis übt und übt und übt. Schauspielerei ist bekanntlich die härteste aller möglichen Lohnarbeiten. Bei dem Becker-Imitator handelt es sich um den Hamburger Schauspieler Bruno Alexander, bekannt aus der aktuell erfolgreich von jedem Schmutz der Straße gereinigten Instagram-Serie »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«. Als das Angebot kam, die, ääähh, vielleicht öffentlichste Person Deutschlands zu spielen, musste er erst mal überlegen. Kann ja nicht jeder so alt sein wie die eigenen Eltern. Alexander ist zarte 22. Becker? Ach, Becker! Klar, den kenn’ ich aus Talkshows und so. Der hat auch mal Tennis gespielt? (msa)