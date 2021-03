Für die Einnahmen

New York. Die National Football League (NFL) hat zum ersten Mal seit 1978 ihr Format verändert und wird in der kommenden Saison 17 statt bislang 16 Hauptrundenspieltage austragen. Das teilte die NFL nach einer Sitzung der Teambesitzer am Dienstag mit. Die Zahl der Vorbereitungsspiele je Mannschaft wird im gleichen Schritt von vier auf drei reduziert. Hintergrund der Entscheidung sind die zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten durch ein weiteres Hauptrundenspiel. Die NFL kassiert laut US-Medien zukünftig mehr als zehn Milliarden US-Dollar (etwa 8,6 Milliarden Euro) pro Saison.(dpa/jW)