Unsere Rosa-Luxemburg-Konferenz 2021

Christian-Ditsch.de XXVI. Internationale Rosa Luxemburg-Konferenz der Tageszeitung junge Welt am 9. Januer 2021 in Berlin

Seit 1996 findet jeweils am zweiten Samstag im Januar die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin statt. Initiiert wurde sie von der überregionalen marxistischen parteiunabhängigen Tageszeitung junge Welt. Schwerpunkt der Veranstaltung sind Vorträge und Diskussionen zu Erfahrungen, Analysen und Aktivitäten linker Bewegungen und Parteien weltweit sowie der Austausch zu Entwicklungen und politischen Kämpfen in Deutschland.

Die XXVI. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz fand am 9. Januar 2021 erstmalig (und der Pandemie geschuldet) als Online-Veranstaltung statt. Eine Auswahl aus dem Livestream der Konferenz finden Sie hier im Video.