China und USA vereinbaren Außenministertreffen

Alex Brandon/AP/dpa Auch die Trump-Jahre begannen mit einem Spitzentreffen: Donald Trump und Xi Jinping in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida (6.4.2017)

Washington. Hochrangige Außenpolitiker der USA und Chinas kommen nächste Woche nach Angaben Washingtons im US-Bundesstaat Alaska zu einem Treffen zusammen. Daran teilnehmen sollen nach Angaben des US-Außenministeriums von US-Seite Ressortchef Antony Blinken und Sicherheitsberater Jake Sullivan; aus China kommen Außenminister Wang Yi und der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi, wie Sprecher Ned Price am Mittwoch mitteilte.

Stattfinden soll der erste ranghohe Kontakt zwischen den beiden Regierungen seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joseph Biden im Januar demnach am 18. März in Anchorage. Das Treffen mit den chinesischen Regierungsvertretern folgt unmittelbar auf Blinkens Reise nach Japan und Südkorea. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf das schlechteste Niveau seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 gefallen. Beijing hat der Biden-Administration einen Neustart angeboten, besteht aber darauf, dass USA ihre Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten und den von Trump begonnenen Handelskrieg beenden. (dpa/jW)