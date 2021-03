Bach als IOC-Präsident wiedergewählt

-/IOC/dpa IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch nach seiner Wiederwahl in Lausanne

Lausanne. Thomas Bach bleibt für vier weitere Jahre Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Der seit 2013 amtierende 67jährige wurde am Mittwoch bei der IOC-Generalversammlung wie erwartet wiedergewählt. Bach hatte keinen Gegenkandidaten. Für den Tauberbischofsheimer wird es laut Satzung die letzte Amtszeit sein. Diese beginnt offiziell am Tag nach den Olympischen Spielen in Tokio, die wegen der Coronapandemie um ein Jahr in diesen Sommer verschoben worden waren. Bachs Wiederwahl wurde per Videoschalte durchgeführte. Vor acht Jahren war der ehemalige Fechter als erster Deutscher zum IOC-Präsidenten gewählt worden. Er trat damals die Nachfolge des Belgiers Jacques Rogge an. (dpa/jW)