Budapest. Der Fußballverein RB Leipzig muss für die Verlegung seines Achtelfinalrückspiels in der Champions League gegen den FC Liverpool eine Strafe in Millionenhöhe zahlen. Weil Liverpool sein Heimspiel am kommenden Mittwoch aufgrund von deutschen Reisebeschränkungen in Budapest austragen muss, erhalten die Briten von Leipzig eine Entschädigung von zehn Prozent des Startgeldes. (dpa/jW)