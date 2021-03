UFO: Impfung für Kabinenpersonal

Mörfelden-Walldorf. Die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) fordert eine zeitnahe Impfung des Kabinenpersonals in Deutschland und schließt sich damit der Position des europäischen Dachverbandes Eurecca an. »Wir sind im permanenten Kontakt mit wechselnden Personen auf engstem Raum. Dadurch tragen wir einerseits eine besondere Verantwortung, das Virus nicht zu verbreiten, und sind andererseits aber auch selbst speziell gefährdet«, wird die UFO-Vorsitzende Anja Bronstert in einer am vergangenen Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert. Weiter sagte sie: »Vor dem Hintergrund der erhofften höheren Buchungsnachfrage in den Sommermonaten erwarten wir für unseren Berufsstand nun ein zügiges Angebot für alle impfbereiten Kolleginnen und Kollegen.« (jW)