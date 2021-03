Syrischer Staatschef positiv getestet

Damaskus. Syriens Präsident Baschar Al-Assad und seine Frau Asma sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beiden gehe es gesundheitlich aber gut, teilte das syrische Präsidialamt am Montag mit. In Syrien wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 15.000 Coronainfektionen und 1.000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Hilfsorganisationen warnen, dass Corona in dem kriegszerstörten Land zunehmend um sich greift. (dpa/jW)