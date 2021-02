EU kündigt neue Klimaprojekte an

Andreas Arnold/dpa Bus mit Brennstoffzelle und Wasserstoff als Energieträger der ESWE-Verkehrsbetriebe Wiesbaden

Brüssel. Ausgerüstet mit einer Menge transferierter Steuergelder aus den Mitgliedsländern, will die EU-Kommission milliardenschwere Investitionen für zehn neue Klimaprojekte aufbringen. Am Dienstag kündigte die Brüsseler Mammutbehörde an, hierfür annähernd zehn Milliarden Euro bereitzustellen, die von »Projektpartnern« um mindestens denselben Betrag aufgestockt werden sollen. Konkret geht es um Vorhaben, die etwa den Bahnverkehr in der EU, die Erzeugung von »sauberen« Wasserstoff und die digitale Infrastruktur voranbringen sollen. Dies werde durch sogenannte europäische Partnerschaften umgesetzt, bei denen die Kommission mit privaten beziehungsweise öffentlichen Geldgebern zusammenarbeitet. Auf das Vorhaben können noch andere Institutionen wie das EU-Parlament und der EU-Rat (der Staats- und Regierungschefs) Einfluss nehmen. (dpa/jW)