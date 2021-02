Amazon-Mitarbeiter stimmen über Betriebsrat ab

Bessemer. Der Monopolist Amazon beschäftigt in den USA die zweitmeisten Mitarbeiter, doch Gewerkschaften haben bei dem Konzern von Multimilliardär Jeffrey Bezos bislang nichts zu melden. Das könnte sich bald ändern: Am Montag (Ortszeit) hat die Abstimmung über eine Beschäftigtenvertretung in einem Logistiklager in Bessemer im südöstlichen US-Bundesstaat Alabama begonnen. Sollte die US-Handelsgewerkschaft RWDSU mit ihrem Versuch Erfolg haben, wäre der Weg geebnet für den ersten US-Standort von Amazon mit einem Betriebsrat in der über 26jährigen Geschichte des Onlinegiganten. (dpa/jW)