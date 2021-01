Polen: Abtreibungsverbot weiter verschärft

Radek Pietruszka/PAP/dpa Protest gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Warschau (23.11.2020)

Warschau. In Polen sind Schwangerschaftsabbrüche künftig in fast allen Fällen verboten. Die polnische Regierung setzt dazu ein Urteil des Obersten Gerichts vom Oktober um, mit dem die bisherige Erlaubnis zur Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten gekippt wurde. Die Neuregelung werde noch am Mittwoch abend im Gesetzesblatt veröffentlicht, teilte die Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Gegen die geplanten Verschärfungen hatte es wiederholt Proteste gegeben. Auch für Mittwoch abend rief die Organisation »Allpolnischer Frauenstreik« zu einer Demonstration vor dem Gerichtsgebäude in Warschau sowie weitere Aktionen in den größeren polnischen Städten auf.

Das Oberste Gericht hatte die Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten als »unvereinbar« mit der polnischen Verfassung bezeichnet. Damit gaben die Richter grünes Licht für die von der rechten PiS-Regierung geforderten Verschärfungen.(dpa/AFP/jW)