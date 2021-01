Das war einfach

Kairo. Das WM-Spiel gegen den coronageplagten Außenseiter Kap Verde fällt aus, die deutschen Handballer stehen damit in der Hauptrunde: Am Sonntag morgen sagte der Weltverband IHF die zweite Vorrundenpartie des DHB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Ägypten ab. Dem Turnierdebütanten Kap Verde standen nach zahlreichen positiven Coronatests nicht mehr genügend Spieler für die Partie am Sonntag zur Verfügung. Es ist die erste Spielabsage in der Geschichte einer Handball-WM der Männer. Das Spiel wird mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Deutschland gewertet. (dpa/jW)