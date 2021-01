Er ist zurück

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 will einem Medienbericht zufolge darüber beraten, ob er eine von Exklubchef Clemens Tönnies angebotene finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen soll. »Wir haben die Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen«, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Tönnies-Nachfolger Jens Buchta den Zeitungen der Funke-Medien­gruppe (Mittwochausgaben). Tönnies hatte sich im Vorjahr beim FC Schalke zurückgezogen, nachdem im Zuge der Coronakrise die schlechte Arbeitsbedingungen in seinem Fleischkonzern in den Fokus geraten waren. Von vielen Fangruppierungen wird eine neuerliche Einmischung des Fleischfabrikanten in Klubangelegenheiten abgelehnt. (dpa/jW)