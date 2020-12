Trump wütend nach Abstimmungsniederlage

AP Photo/Susan Walsh SCHREIBT SEINE TWEETS GERNE IN GROẞBUCHSTABEN: Der amtierende US-Präsident Donald Trump (Washington, 20.11.2020)

West Palm Beach. US-Präsident Donald Trump hat voller Zorn darauf reagiert, dass sein Veto gegen den Militärhaushalt vom Repräsentantenhaus mit zahlreichen Stimmen von Abgeordneten seiner eigenen Partei zurückgewiesen wurde. Die Führung seiner Republikanischen Partei sei »schwach und müde«, schrieb der Präsident in einer Twitter-Kurznachricht, die er am Dienstag von seinem Ferienaufenthalt im Mar-a-Lago-Resort versandte. »Wir brauchen eine neue und energiegeladene Führung der Republikaner«, fügte der 74jährige in Großbuchstaben hinzu.

Das von den Demokraten dominierte US-Repräsentantenhaus hatte mit den Stimmen republikanischer Abgeordneter das Veto Trumps gegen den Militärhaushalt überstimmt. 109 von Trumps Republikanern stellten sich bei dem Votum in der Kongresskammer am Montag (Ortszeit) gegen den Präsidenten, so dass die dafür nötige Zweidrittelmehrheit zustande kam. Sollten sich auch im Senat diese Woche Republikaner und Demokraten einig sein, könnte erstmals seit Trumps Amtsantritt ein Veto des Präsidenten vom Kongress gekippt werden. (AFP/dpa/jW)