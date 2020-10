Dresdner Polizist wegen extrem rechter Äußerungen suspendiert

Robert Michael/zb/dpa

Dresden. Ein Polizeibeamter in Dresden ist wegen extrem rechter Äußerungen vom Dienst suspendiert worden. Gegen den Beamten laufe ein Disziplinarverfahren, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Dienstag. Der Mann sei durch Äußerungen in einer Chatgruppe aufgefallen, die dem Sprecher zufolge als verfassungsfeindlich eingestuft werden. Die Aussagen fielen demnach bereits vor einigen Jahren, wurden aber im Zuge einer anderen Gerichtsverhandlung in diesem Sommer bekannt.

Auch die Leipziger Polizei ermittelt wegen »Rechtsextremismusverdachts« gegen einen Beamten in ihren eigenen Reihen. Der Polizist wurde ebenfalls vom Dienst suspendiert. (AFP/jW)