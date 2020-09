Die ganze Salami

Frankfurt am Main. Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat offenbar Fortschritte bei der Aufklärung des »Sommermärchen-Skandals« gemacht. »Wir haben einige neue Erkenntnisse, und ich bin zuversichtlich, dass wir uns zum gegebenen Zeitpunkt dazu auch äußern können«, sagte DFB-Präsident Fritz Keller dem sid: »Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass alle Beteiligten von sich aus die Karten auf den Tisch legen. Das wäre mir am liebsten. Salamitaktik bringt nichts.« Der DFB hat zuletzt eine Detektei engagiert, um etwas über den Hintergrund einer ominösen Zahlung in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2006 zu erfahren. (sid/jW)