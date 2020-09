Afghanistan: Friedensgespräche starten am Sonnabend

REUTERS/Ibraheem al Omari/File Photo Abdul Ghana Baradar, Vorsitzender der Taliban-Delegation (r.), und Zalmay Khalilzad, US-Gesandter für den Frieden in Afghanistan, am 29. Februar in Doha

Doha. Das Verhandlungsteam der afghanischen Regierung ist für die lang geplanten Friedensgespräche mit den militantislamistischen Taliban in Doha angekommen. Die Delegation traf am Freitag abend am Flughafen der katarischen Hauptstadt ein, wie die Deutsche Presseagentur erfuhr. Die Verhandlungsdelegation der Taliban befindet sich bereits in Doha.

Nach fast zwei Jahrzehnten wollen die Konfliktparteien am Sonnabend offiziell die Friedensgespräche beginnen. Bei einem Abkommen zwischen den USA und den Taliban Ende Februar hatten sich die Islamisten dazu verpflichtet, Verhandlungen aufzunehmen. Streit über einen Gefangenentausch, der Vertrauen aufbauen sollte, hatte zu erheblichen Verzögerungen der Friedensgespräche geführt. (dpa/jW)