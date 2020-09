Fall Nawalny: Bartsch weist Kritik von Habeck zurück

Roland Weihrauch/dpa »Energiepolitische Vorhut der Trump-Administration«: Robert Habeck am Mittwoch in Aachen

Berlin. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die Kritik des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck am Umgang seiner Partei mit dem Fall Nawalny zurückgewiesen. »Einem potenziellen Partner in diesen Zeiten ›Verschwörungstheorien‹ zu unterstellen, ist unterste Schublade«, sagte er RTL/N-TV. »Teile der Grünen« positionierten sich »immer mehr als energiepolitische Vorhut der Trump-Administration«. Das Verbrechen an Nawalny und die Energieversorgung müsse man trennen.

Habeck hatte am Mittwoch ebenfalls gegenüber RTL/N-TV gesagt, dass das, »was die Linke macht«, »unterirdisch« sei: »Das geht ja in Richtung Verschwörungstheorien«. Hier müsse die Partei »klare Kante geben«. Er sprach sich erneut für einen Baustopp der Gaspipeline »Nord Stream 2« aus.

Bartsch hatte zuletzt vor Spekulationen gewarnt. »Für viele steht fest, was passiert ist, für mich nicht. Und ich möchte gerne, dass diese von Geheimdiensten durchdrungene Aktion aufgeklärt wird«, sagte er am Montag. Es gelte die Unschuldsvermutung, und es dürfe nun nicht um gegenseitige Unterstellungen gehen. (dpa/jW)