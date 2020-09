Bericht: Biden bricht Rekord an Wahlkampfspenden

REUTERS/Alan Freed/File Photo Finanziell steht es um seine Kampagne gut: Präsidentschaftskandidat Joseph Biden

Washington. US-Präsidentschaftskandidat Joseph Biden hat einem Medienbericht zufolge allein im August mehr als 300 Millionen US-Dollar an Wahlkampfspenden erhalten. Die endgültige Summe stehe noch nicht fest, dürfte aber die höchste sein, die jemals ein Präsidentschaftskandidat innerhalb eines Monats verbuchen konnte, zitierte die New York Times am Dienstag zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Im Juli hatte Biden 140 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sein Rivale, Amtsinhaber Donald Trump, kam auf 165 Millionen Dollar. Für August hat der Wahlkampfstab des Präsidenten noch keine Zahlen genannt. Ein Sprecher von Bidens Kampagne wollte vorerst keine Summe preisgeben, da sie noch nicht endgültig feststehe. Die Wahl ist am 3. November angesetzt. Der Demokrat Biden liegt in den meisten landesweiten Umfragen vor dem Republikaner Trump. (Reuters/jW)