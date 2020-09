Olsenbande übernimmt Tabellenführung

Tórshavn. Die Fußballnationalmannschaft der Faröer hat in der Nations League mit einem 3:2-Sieg gegen Malta die Tabellenführung in Gruppe 1 der Liga D übernommen. Die Tore für die Färinger erzielten am Donnerstag abend Klæmint A. Olsen, Andreas Olsen und Brandur Hendriksson Olsen. Der vierte Olsen im Team, Meinhard, ging leer aus und wurde konsequenterweise in der 65. Minute ausgewechselt. Auf den 18 Faröer-Inseln mit insgesamt 48.000 Einwohnern spielen rund 5.000 Frauen und Männer in 20 Fußballvereinen. Ein Höhepunkt der nationalen Fußballgeschichte war ein EM-Qualifikationsspiel am 16. Oktober 2002 in Hannover: Irgendein Bäckergeselle lief da in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1 alleine auf das Tor von Oliver Kahn zu. Die Partie endete glücklich 2:1 für die Rudi-Völler-Elf. Auffällig: Damals waren keine vier Olsens für die Faröer aufgelaufen, sondern nur drei Hansens.