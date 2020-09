Israel: Festnahmen nach Protesten

Tel Aviv. Tausende von Menschen haben am Samstag abend in Jerusalem erneut gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Demonstranten festgenommen. Einige Protestierende hätten eine Kreuzung blockiert und sich geweigert, sie zu räumen. Es ist die elfte Woche in Folge, dass Menschen gegen den Regierungschef protestieren, der wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt ist. (dpa/jW)