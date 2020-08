USA: Neue Sanktionen gegen Syrien

Moawia Atrash/ZUMA Wire/dpa Immer mehr Sanktionen gegen ein schwer gebeuteltes Land: Gemüseverkäufer in Kafr Nuran (15.8.)

Washington. Die USA haben ihre Sanktionen gegen Syriens Regierung um Präsident Baschar Al-Assad ausgeweitet. Gegen sechs weitere Vertreter der Regierung in Damaskus seien Strafmaßnahmen verhängt worden, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington mit. Sie richten sich unter anderem gegen drei hochrangige Militärs und eine Medienberaterin Assads. Die neuen Sanktionen sollen – falls vorhanden – US-Vermögen der sechs Personen einfrieren. (dpa/jW)