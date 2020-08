Polens Gesundheitsminister tritt zurück

Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta via REUTERS Keine Lust mehr auf ministeriale Verantwortung: Lukasz Szumowski kündigt bei einer Pressekonferenz in Warschau seinen Rücktritt an

Warschau. Polens Gesundheitsminister Lukasz Szumowski ist zurückgetreten. Er habe diese Entscheidung eigentlich bereits im Februar treffen wollen, sagte Szumowski am Dienstag in Warschau. »Aber dann kam die Pandemie, ich bin ein halbes Jahr länger in diesem Amt geblieben, aber jetzt möchte ich in meinen Beruf zurückkehren.« Der Professor für Herzmedizin galt zeitweilig als der neue Aufsteiger in der nationalkonservativen PiS-Regierung. Belastet wurde Szumowskis Image allerdings durch Medienberichte über Unregelmäßigkeiten bei der Anschaffung überteuerter Schutzmasken. Bei seinem Rücktritt betonte der Minister, seine Entscheidung hänge nicht damit zusammen. Am Montag war bereits Polens stellvertretender Gesundheitsminister zurückgetreten. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will bis zum Ende der Woche einen Nachfolger für Szumowski ernennen. (dpa/jW)