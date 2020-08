USA entsenden zusätzliche Soldaten nach Polen

Evan Vucci/AP/dpa Die USA pflegen gute Beziehungen zu Polen, um dort ihre Soldaten stationieren zu können. Polens Präsident Andrzej Duda im Weißen Haus mit US-Präsident Trump und Außenminister Michael Pompeo (24.6.2020)

Warschau. Zum Abschluss seiner Mitteleuropa-Reise soll US-Außenminister Michael »Mike« Pompeo an diesem Samstag in Warschau einen Vertrag über die Entsendung von 1.000 zusätzlichen US-Soldaten nach Polen unterzeichnen. Pompeo wird soll am Vormittag von Staatsoberhaupt Andrzej Duda im Präsidentenpalast empfangen werden und dort gemeinsam mit Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak die Vereinbarung über die intensivierte militärische Zusammenarbeit unterschreiben.

Der Vertrag sieht auch die Verlegung eines Teils des Hauptquartiers des V. Korps der US-Armee aus Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky nach Polen vor. Derzeit sind gut 4.500 US-Soldaten in Polen stationiert. Ein Teil der neuen Soldaten wird voraussichtlich aus Deutschland kommen, wo die USA etwa 12.000 der 36.000 stationierten Militärs abziehen. Eine ständige Militärbasis gibt es aber nicht. Die rechte PiS-Regierung in Warschau möchte seit Langem mehr US-Truppen in ihrem Land haben. Die Kooperation richtet sich auch gegen Russland. Moskau kritisiert die hohe NATO-Präsenz im Osten Europas und an seinen Grenzen. (dpa/jW)