Russland zahlt Millionenstrafe an Leichtathletik-Weltverband

Sven Hoppe/dpa Danil Lyssenko bei der Hallen-WM im März 2018

Moskau. Die vom Weltverband der Leichtathleten wegen angeblicher Dopingmanipulationen gegen Russland verhängte Strafe von 6,31 Millionen US-Dollar ist nach Angaben aus Moskau bezahlt worden. Der russische Leichtathletikverband RusAF teilte am Mittwoch mit, der Betrag sei überwiesen. Zuvor hatte das Sportministerium in Moskau mitgeteilt, es werde den nach eigenen Angaben in Finanznot geratenen Verband unterstützen. Bei Nichtzahlung der Geldstrafe hätte der Ausschluss vom Weltverband gedroht. »Russlands Sportministerium leistet weiter Unterstützung bei der Umsetzung des Plans für eine Kultur der Null-Toleranz gegenüber Doping«, hieß es in der Mitteilung von Sportminister Oleg Matyzin. Die hohe Buße war im Zuge einer Affäre um den Hochsprung-Hallenweltmeister Danil Lyssenko verhängt worden. Der hatte Dopingtests verpasst. Um ihn vor einer Strafe zu schützen, hatten RusAF-Funktionäre Dokumente gefälscht. (dpa/jW)