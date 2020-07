Abhöraffäre: »Prevent« droht VW mit rechtlichen Schritten

Julian Stratenschulte/dpa Ungeliebter Expartner: Mit »Prevent« liegt VW seit Jahren im Clinch

Frankfurt am Main. Der Abhöraffäre bei Volkswagen könnte zu weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem ehemaligen Lieferanten »Prevent« führen. »Da die Aktionen von VW Prevent gezielt geschadet haben, prüfen wir derzeit selbst rechtliche Schritte gegen Volkswagen«, teilte ein Sprecher der Zulieferergruppe in Frankfurt am Main mit. Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Unbekannter die Gespräche einer VW-internen Arbeitsgruppe mitgeschnitten hat, die sich in den Jahren 2017 und 2018 mit dem Umgang des Konzerns mit dem streitbaren Zulieferer befasste. VW liegt seit Jahren mit »Prevent« im Clinch und kündigte 2018 alle Vertragsbeziehungen.

»Prevent« hat nach eigenen Angaben mit der Entstehung der Aufzeichnungen nichts zu tun. »Bis jetzt haben wir keinerlei Kenntnis vom Inhalt dieser Aufzeichnungen«, sagte ein Sprecher. Bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig ist noch keine Anzeige wegen der Abhöraffäre eingegangen. (dpa/jW)