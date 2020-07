Mailand. Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußballtraditionsklub AC Mailand ist geplatzt. Einen entsprechenden Bericht des Kicker bestätigte Rangnicks Berater am Dienstag abend. Seit Monaten war über einen Wechsel des »Head of Sport and Development Soccer« eines bekannten Brauseherstellers und Sportsponsoren zu Milan spekuliert worden. Nur wenige Stunden später teilte Milan die Vertragsverlängerung von Trainer Stefano Pioli bis Juni 2022 mit. (sid/jW)