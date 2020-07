»Condor«: Kurzarbeit statt Kürzungen

Frankfurt am Main. Die Fluggesellschaft »Condor« verzichtet vorerst auf betriebsbedingte Kündigungen während der Coronakrise. Das Unternehmen habe sich mit den Betriebsräten sowie den Gewerkschaften »Vereinigung Cockpit«, UFO und Verdi auf Regelungen geeinigt, durch die die 4.200 Stellen erhalten bleiben, teilte die Airline am Mittwoch in Frankfurt mit. Bis mindestens Ende März 2021 wird der Konzern allerdings auf Kurzarbeit setzen. Dabei stockt das Unternehmen selbst die Gehälter der Beschäftigten nicht auf, sagte eine Sprecherin. (dpa/jW)