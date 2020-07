EU-Parlament will Finanzpaket korrigieren

Brüssel. Das EU-Parlament will rasche Nachverhandlungen und Korrekturen am Finanzpaket des EU-Gipfels zum Haushalt und zum Milliardenprogramm gegen die Coronakrise. Parlamentspräsident David Sassoli sagte am Mittwoch, beim »Wiederaufbaupaket« wolle das Parlament Mitsprache über die Kontrolle der Mittel. Beim Haushalt sollten einige Fehler korrigiert werden wie Kürzungen bei Forschung, Klimaschutz und Migrationspolitik. Auch der Mechanismus zur Koppelung von EU-Geldern an Rechtsstaatlichkeit müsse präzisiert werden. (dpa/jW)