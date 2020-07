Iran und Irak wollen Beziehungen vertiefen

Teheran. Die beiden Nachbarstaaten Iran und Irak wollen ihre bilateralen Beziehungen vertiefen. Irans Präsident Hassan Rohani empfing am Dienstag in Teheran den irakischen Ministerpräsidenten Mustafa Al-Kadhimi und lobte die verbesserten Beziehungen zwischen den »Brüderländern«. Beide Staaten seien sich einig, das bilaterale Handelsvolumen möglichst von zehn auf über 17 Milliarden Euro zu erhöhen, sagte Rohani laut dem Webportal des Präsidialamts. Er sicherte zu, dass sein Land auch politisch weiter den Irak unterstützen und zusammen mit der Regierung in Bagdad Sicherheit und Stabilität in der Region garantieren wolle. (dpa/jW)