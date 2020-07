18 Dschihadisten auf Sinaihalbinsel getötet

Kairo. Die ägyptische Armee hat im Norden der Sinaihalbinsel 18 mutmaßliche Dschihadisten getötet. In den Reihen der Armee seien bei dem Boden- und Lufteinsatz am Dienstag zwei Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden, teilten die Streitkräfte mit. Durch den Angriff sei ein drohender Anschlag auf eine Anlage der Einsatzkräfte in der Stadt Bir Al-Abed vereitelt worden. Einer der mutmaßlichen Dschihadisten, die getötet wurden, trug nach Angaben der Armee einen Sprengstoffgürtel. (AFP/jW)