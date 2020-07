Antiapartheidkämpfer Mlangeni gestorben

Johannesburg. Der südafrikanische Antiapartheidkämpfer Andrew Mlangeni ist tot. Mlangeni, der in den 60er Jahren zusammen mit anderen Kommunisten und dem späteren Präsidenten Nelson Mandela im sogenannten Rivonia-Prozess vor Gericht stand, starb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 95 Jahren, wie das Präsidialamt mitteilte. Er war einer der engsten Mitstreiter Mandelas im Kampf gegen die Rassentrennung in Südafrika und war mehr als ein Vierteljahrhundert auf der Gefängnisinsel Robben Island vor Kapstadt eingekerkert. Mlangeni war der letzte noch lebende Angeklagte im »Rivonia-Prozess«. (AFP/jW)