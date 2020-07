Indien: Google auf Expansionskurs

Matt Rourke/dpa

Neu Delhi. Google will in den kommenden fünf bis sieben Jahren zehn Milliarden Dollar in Indien investieren. Indien ist als zweitbevölkerungsreichstes Land der Welt einer der größten Wachstumsmärkte des Konzerns. Google geht davon aus, dass 2020 rund die Hälfte der Menschen im Land Zugang zum Internet haben werde. Das Geld soll unter anderem in den Zugang zu Informationen, in Unterstützung von Firmen bei der digitalen Transformation sowie in künstliche Intelligenz in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft fließen, wie aus einer Stellungnahme des Onlineriesen vom Montag hervorgeht.

Neben Google interessieren sich auch andere amerikanische Technologie-Konzerne für den indischen Markt. Dieses Jahr hatte sich Facebook für 5,7 Milliarden Dollar mit knapp zehn Prozent bei Jio Platforms eingekauft, der Tochterfirma eines führenden Mobilfunk-Anbieters. Ebenfalls dieses Jahr hatte Amazon-Chef Jeff Bezos angekündigt, eine weitere Milliarde Dollar in Indien zu investieren, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung – ganz selbstlos versteht sich – zu »unterstützen«. (dpa/jW)