Festnahme nach Brand in Kathedrale in Nantes

Nantes. Nach dem mutmaßlich durch Brandstiftung ausgelösten Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann arbeite als Freiwilliger für die Diözese Nantes und sei für die Schließung der gotischen Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale am Freitag abend verantwortlich gewesen, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennès der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Die Ermittler wollten daher »bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs« klären. Der Brand war am frühen Samstag morgen ausgebrochen, etwa hundert Feuerwehrleute brachten ihn nach einem gut zweistündigen Einsatz unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die große Orgel in der gotischen Kirche vollständig zerstört. (AFP/jW)