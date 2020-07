Athen: Mutmaßliche Schleuser festgenommen

Athen. In Griechenland sind sechs mutmaßliche Schleuser festgenommen worden. Sie sollen Flüchtlinge mit Yachten von Griechenland nach Italien geschmuggelt haben, wie die griechische Polizei am Samstag mitteilte. Bei Razzien auf der Insel Korfu und in der Region um Athen seien am Freitag ein Grieche und fünf weitere Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen den Angaben zufolge einer seit Juni 2019 agierenden kriminellen Vereinigung angehören, die für jeweils 5.500 Euro Flüchtlinge in Vierergruppen von der Insel Korfu aus per Boot nach Italien gebracht habe. (AFP/jW)