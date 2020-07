Empörung nach brutaler Festnahme in London

London. Die gewaltsame Festnahme eines Schwarzen in London hat am Wochenende für Empörung gesorgt. Der Fall weckte Erinnerungen an den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten in der US-Stadt Minneapolis. Auf einem Video ist zu sehen, wie zwei Polizisten einen am Boden liegenden und mit Handschellen gefesselten Mann gewaltsam niederhalten. Einer der Beamten presst dem Mann sein Knie gegen den Kopf. Mehrmals ist zu hören, wie der Festgenommene ruft: »Runter von meinem Hals.« Passanten mischen sich ein und fordern die Polizisten auf, den Mann loszulassen. Der Vorfall soll sich bereits am Donnerstag im Londoner Stadtteil Islington abgespielt haben. Scotland Yard zog am Freitag Konsequenzen und suspendierte den verantwortlichen Beamten vom Dienst. Ein weiterer Polizist wurde in den Innendienst versetzt, wie es in einer Scotland-Yard-Mitteilung hieß. Der Fall werde nun von der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde IOPC untersucht, so die Mitteilung. (dpa/jW)