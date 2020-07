Chinas Botschafter warnt London vor Sanktionen

London. China hat Großbritannien vor Sanktionen gegen seine Regierungsbeamten wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone Hongkong gewarnt. »Wenn die britische Regierung soweit geht, Sanktionen gegen chinesische Bürger zu verhängen, dann wird China sicher konsequent darauf antworten«, sagte der Botschafter der Volksrepublik in London, Liu Xiaoming, am Sonntag der BBC. »Sie haben gesehen, was in den USA geschehen ist. Die haben chinesische Funktionäre mit Sanktionen belegt, wir daraufhin ihre«, sagte er. Er wolle dieses »Wie du mir, so ich dir« in den chinesisch–britischen Beziehungen nicht. Der britische Außenminister Dominic Raab wollte sich nicht zu möglichen weiteren Sanktionen äußern. Aber er schloss auch nicht aus, dass dieses Instrument genutzt werden könnte. (Reuters/jW)