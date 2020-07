Die Entwicklerin

Lotte. Imke Wübbenhorst leitete am Montag ihre erste Einheit beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Ihr Traum sei es, mit Babybauch an der Seitenlinie der Sportfreunde um den Aufstieg in die zweite Liga zu kämpfen, sagte sie neulich. Der Klub sieht sie als »Entwicklerin«, die Sportfreunde sollten mit ihr eine »dominante Rolle« in der Regionalliga West spielen, erklärte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Daniel Körber. (sid/jW)