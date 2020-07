New Yorks Bürgermeister will Schulen nur eingeschränkt öffnen

Kevin Coombs/Reuters Bürgermeister Bill de Blasio

New York. Die Schulen in New York City sollen nach dem Willen von Bürgermeister Bill de Blasio im September nur unter Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandsregeln öffnen. »Für die meisten Kinder bedeutet das, dass sie an zwei Tagen pro Woche in die Schule kommen«, sagte der Vertreter der Demokratischen Partei. Das sei »für die öffentlichen Schulen New Yorks eine Premiere, aber es ist der einzige Weg«.

Die Metropole mit ihren rund Millionen Schulkindern war lange das Zentrum der Coronapandemie in den USA und auch weltweit gewesen, konnte die Fallzahlen zuletzt aber durch strenge Beschränkungen deutlich senken. Die öffentlichen Schulen in der Stadt sind seit März geschlossen, für Kinder von Eltern in »systemrelevanten Berufen« gibt es eine Notbetreuung. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag trotz landesweit steigender Corona-Fallzahlen erklärt: »Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind.« (dpa/jW)