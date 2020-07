Finnland öffnet Grenzen peu à peu – aber nicht für Franzosen

Lehtikuva Innenministerin Maria Ohisalo (l., Mitte: Premierministerin Sanna Marin)

Helsinki. Finnland hebt seine Einreisebeschränkungen für Bürger europäischer Länder mit niedrigen Infektionszahlen zum 13. Juli auf, darunter die BRD, Österreich, Italien und die Niederlande. Für Menschen aus dem Nachbarland Schweden, aber auch aus Portugal, Spanien und Frankreich bleiben die finnischen Grenzen weiter geschlossen, wie Innenministerin Maria Ohisalo am Mittwochabend in Helsinki erklärte. Ausschlaggebend ist, dass in den jeweiligen Ländern innerhalb von zwei Wochen weniger als acht neue Coronafälle pro 100.000 Einwohner verzeichnet worden sind. Mitte Juni hatte Finnland seine Grenzen bereits für Reisende aus dem Baltikum, Norwegen, Dänemark und Island geöffnet. Für einige Länder außerhalb Europas werden sie nun für Dienstreisen geöffnet, darunter Australien, Neuseeland und China. (dpa/jW)