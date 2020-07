Einstimmigkeit

Moskau. Der russische Biathlonverband RBU hat am Tag nach dem Rückzug seines Präsidenten den Nachfolger präsentiert. Der frühere Biathlet Wiktor Maigurow sei am Sonnabend von allen 45 Delegierten einstimmig gewählt worden, teilte der Verband in Moskau mit. Der dreimalige Weltmeister löst Wladimir Dratschow ab, der am Freitag nach Kritik an seiner Arbeit zurückgetreten war. Maigurow soll zunächst bis zum Ende der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking im Amt bleiben. Der 51jährige war bereits Vizepräsident des Weltverbandes IBU. (dpa/jW)