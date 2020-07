Irlands Engländer

London. John »Jack« Charlton, englischer Fußballweltmeister von 1966 und irischer Nationaltrainer der Jahre 1986 bis 1995, ist am Freitag im Alter von 85 Jahren gestorben. Den WM-Titel gewann er 4:2 n. V. gegen die BRD. Die irische Nationalelf führte er bei der EM 1988 in Stuttgart zu einem 1:0-Erfolg gegen England und bei der folgenden WM 1990 bis ins Viertelfinale. Die weltweit einzige Statue von »Irlands beliebtestem Engländer« am Flughafen im irischen Cork zeigt Charlton auf einer Bank. Nicht als Fußballer, sondern als Angler – mit einem Lachs in der Hand. (sid/jW)