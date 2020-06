Palästina: Fatah mobilisiert gegen Annexionspläne Israels

Mohammed Talatene/dpa Demo der palästinensischen Hamas gegen die Annexionspläne (Jabalia, 19.6.2020)

Jericho. Rund eine Woche vor der möglichen Verkündung erster Annexionsschritte durch Israel haben die Palästinenser im Westjordanland protestiert. Trotz zuletzt stark gestiegener Coronazahlen versammelten sich am Montag Tausende in Jericho. »Geben Sie nicht auf. Wir sind alle für Frieden hier«, sagte der UN-Nahostgesandte Nikolai Mladenow zu den Teilnehmern. An der Kundgebung nahmen noch weitere ausländische Vertreter teil. Aufgerufen hatte die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.

Die Veranstaltung galt als Test für die Mobilisierungsfähigkeit der Partei und soll den Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen bilden, die sich gegen eine mögliche Annexion richten. Erste Schritte dazu könnte die israelische Regierung ab dem 1. Juli einleiten. Die EU und Deutschland stufen eine Annexion als Verstoß gegen internationales Recht ein. (dpa/jW)